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«أنطاليا سبور» التركي يوقف صامويل إيتو بسبب «العنصرية»

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«أنطاليا سبور» التركي يوقف صامويل إيتو بسبب «العنصرية» «أنطاليا سبور» التركي يوقف صامويل إيتو بسبب «العنصرية»

صامويل إيتو

أعلن نادي أنطاليا سبور التركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء إيقاف مهاجمه الدولي الكاميروني السابق صامويل إيتو حتى إشعار آخر بسبب اتهامات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب بيان رسمي.

ويأتي قرار إيقاف ايتو على خلفية انتقاده رئيس النادي علي شفق أوزتورك على موقع إنستجرام حيث كتب بالتركية “تذكير — قد يكون هناك أشخاص لا يحترمونني لأنني أسود”.

وأضاف: “لكني لا أريد أن أنزل مجددا من المستوى الذي بلغته. أنا في هذه اللعبة منذ 18 عاما” مرفقا هذا الكلام بمقطع من سجله المدون في ويكيبيديا، حسب ما ذكرت «سكاي نيوز عربية».

ولم يتهم إيتو في البداية شخصا بعينه، ووضع في تغريدة ثانية صورة يدين تشكلان قلبا أمام شعار النادي الذي يدافع عن ألوانه منذ 2015، مؤكدا أنه لا يستهدف رئيس النادي.

لكن المراقبين رأوا في ذلك ردا على انتقادات أوزتورك لأداء أيتو في الفترة الأخيرة حيث قال “لا يوجد لاعب فوق مصالح أنطاليا سبور، وعلى كل واحد أن يعرف مكانه”.

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