أحد الناجين من مركب الهجرة غير الشرعية: قررت السفر لحاجتى لتكاليف الزواج

قال أحمد محمد درويش، أحد الناجين من حادث غرق مركب غير شرعية بسواحل كفر الشيخ، إنه قرر الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، نظرا لحاجته لجمع تكاليف الزواج.

وأضاف «درويش»، في لقاء خاص بـ«يحدث في مصر»، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء: «جوازي هيتكلف 150 ألف جنيه وعشان أجيبهم في مصر هفضل 50 سنة».

وتابع، المركب التي أقلتنا لم تكن تستوعب أكثر من 50 فردا، وحمولتها وصلت لـ400 فرد، ما تسبب في غرقها وهلاكنا، قائلا: «خرجت من بيتي وأنا متوقع أرجع ميت».

ووصف «درويش» فيما يتعلق بأصحاب المركب، بـ«المحترمين»، مؤكدا أنهم أخطأوا عندما قاموا بتحميل المركب بأكثر من حمولتها، وأنه لا يعمل شيئا عنهم فيما عدا أوصافهم.