مصرع عامل وإصابة آخر بعد أن صدمهما "لورى" تابع لمجلس مدينة جرجا بسوهاج

لقى عامل مصرعه بينما أصيب أخر بعد أن صدمتهما سيارة نقل تابعة لمجلس مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج أثناء استقلالهما دراجة بخارية بالمزلقان البحرى دائرة قسم شرطة جرجا وتم نقل المتوفى والمصاب لمستشفى جرجا العام.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد كرم فاروق مدير إدارة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصاب بدائرة قسم شرطة جرجا.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الجنوب أنه أثناء قيادة محمود محمد علي 40 سنة سائق بمجلس مدينة جرجا ويقيم بناحية الخلافية دائرة مركز جرجا لوري "بدون لوحات معدنية " تابع للوحدة المحلية فوجئ بدراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " قيادة علي أبو العز مطاوع 20 سنة عامل ويقيم أولاد بهيج دائرة مركز العسيرات تقطع الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها فاصطدم بها ، ونتج عن الحادث وفاة طلعت محمد محمود هريدي 40 سنة عامل ويقيم بذات الناحية [ من مستقلي الدراجة البخارية ] أثر إصابته " بكسر بعظام الجمجمة " وإصابة قائد الدراجة البخارية " بكدمات وجروح متفرقة بالجسم " وتم نقلهما لمستشفي جرجا العام ، وبسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بالفحص ، وبسؤال قائد الدراجة البخارية أقر باصطدام السيارة المشار إليها بهما من الخلف ، وبسؤال شقيق المتوفي رفعت محمد محمود هريدي 45 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص ونفي الشبهة الجنائية ، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتم التحفظ علي السيارة والدراجة البخارية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2144 إداري القسم لسنة 2016 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.