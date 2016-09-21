ضبط منظومة اتصالات غير شرعية بمنطقة العبور

تمكنت شرطة الاتصالات من ضبط منظومة اتصالات غير شرعية لدى مواطن بمنطقة العبور. حيث وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة مفادها قيام "أ. م" بالتعاقد وتوصيل خدمة الإنترنت فئة منزلية من شركة TEDATA بسرعة 4 ميجا من أجل إقامة منظومة اتصالات غير شرعية بمحل إقامته وتقديم خدمات الإنترنت للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومخالفة شروط التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات.

وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمورية من ضباط مباحث الإدارة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القليوبية برفقة لجنة فنية من الشركة المصرية للاتصالات إلى محل إقامة المتهم، وتم ضبط نظام كامل التجهيز والتشغيل لتوزيع شبكة الإنترنت بمنطقة العبور.