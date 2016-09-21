بالصور.. تموين أسوان يضبط 28 طن أرز مدعم قبل تهريبه للسودان

تمكنت مديرية التموين بأسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومركز شرطة إدفو، اليوم الأربعاء، من ضبط 28 طن و500 كيلو أرز مدعم قبل تهريبه إلى السودان لبيعه فى السوق السوداء.

وكانت معلومات وصلت لمفتشى إدارة تموين إدفو بأسوان، تحت إشراف حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، تفيد بتجميع أحد التجار يدعى "ع.م" لكميات كبيرة من الأرز المدعم، داخل مخزن بمنطقة وادى عبادى 3، بطريق "إدفو - مرسى علم" بغرض تجميعها وتهريبها إلى السودان عبر الحدود الجنوبية الشرقية، وبيعها فى السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

وبالتنسيق مع العقيد محمد زردق، رئيس مباحث التموين بأسوان، وقوة أمنية من مباحث مركز شرطة إدفو، تمكن مفتشو إدارة تموين إدفو برئاسة منصور محمد حسن، مدير الإدارة وبمعاونة جمال رمضان وطه حسين ومحمد مرزوق، من مداهمة المخزن، وعثر بداخله على 28500 طن أرز مدعم.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.