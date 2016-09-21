أخبار عاجلة

موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. تموين أسوان يضبط 28 طن أرز مدعم قبل تهريبه للسودان

Google+ Print
بالصور.. تموين أسوان يضبط 28 طن أرز مدعم قبل تهريبه للسودان بالصور.. تموين أسوان يضبط 28 طن أرز مدعم قبل تهريبه للسودان

>أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت مديرية بأسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومركز شرطة إدفو، اليوم الأربعاء، من ضبط 28 طن و500 كيلو أرز مدعم قبل تهريبه إلى السودان لبيعه فى السوق السوداء.

وكانت معلومات وصلت لمفتشى إدارة تموين إدفو بأسوان، تحت إشراف حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، تفيد بتجميع أحد التجار يدعى "ع.م" لكميات كبيرة من الأرز المدعم، داخل مخزن بمنطقة وادى عبادى 3، بطريق "إدفو - مرسى علم" بغرض تجميعها وتهريبها إلى السودان عبر الحدود الجنوبية الشرقية، وبيعها فى السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

وبالتنسيق مع العقيد محمد زردق، رئيس مباحث التموين بأسوان، وقوة أمنية من مباحث مركز شرطة إدفو، تمكن مفتشو إدارة تموين إدفو برئاسة منصور محمد حسن، مدير الإدارة وبمعاونة جمال رمضان وطه حسين ومحمد مرزوق، من مداهمة المخزن، وعثر بداخله على 28500 طن أرز مدعم.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات