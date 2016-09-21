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وزير الإسكان يبدأ غدا تسليم 500 وحدة سكنية بالوادى الجديد لمحدودى الدخل

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وزير الإسكان يبدأ غدا تسليم 500 وحدة سكنية بالوادى الجديد لمحدودى الدخل وزير الإسكان يبدأ غدا تسليم 500 وحدة سكنية بالوادى الجديد لمحدودى الدخل

>كتب أحمد حسن

كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان سيسلم عقود 40 وحدة سكنية بمحافظة الوادى الجديد غدا الخميس، وذلك كبداية للوحدات المقرر تسليمها بمحافظة الوادى الجديد وعدد من محافظات الصعيد.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد الوحدات المقرر تسليمها داخل منطقة الوادى الجديد يتجاوز 500 وحدة سكنية من بينهم 240 وحدة فى منطقة الداخلة و240 فى الخارجة.

وأشارت رئيس صندوق التمويل العقارى، إلى أنه سيتم تسليم إجمالى الوحدات السكنية التى تم الانتهاء من تسليمها تباعا، وذلك فور الانتهاء من الإجراءات والأوراق اللازمة داخل البنوك لإنهاء عقود الوحدات السكنية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أكد أنه سيتم تسليم أكثر من 100 ألف وحدة سكنية فى عدد من محافظات الصعيد خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال سلسلة زيارات سيقوم بها لهذه المحافظات.


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