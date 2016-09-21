بعد مركب رشيد.. المتحدث العسكري: إحباط محاولة جديدة للهجرة غير الشرعية لـ294 فردًا بالعلمين

نجحت عناصر قوات حرس الحدود بالتعاون مع اﻷجهزة المعنية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، فى إحباط محاولة هجرة غير شرعية نتج عنها إنقاذ 163 فردًا وانتشال 42 جثمان بالمنطقة شمال شرق بوغاز رشيد بمسافة 12 ميلًا بحريًا وذلك على أثر تعرض المركب التى كانت تقلهم للغرق .

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، أنه تم إحباط محاولة هجرة غير شرعية أخرى وذلك بضبط مركب شمال العلمين يحمل على متنه 294 فردًا تم اقتياده إلى أحد الموانى البحرية على ساحل البحر المتوسط .

وأوضح المتحدث العسكري، في بيان صادر عنه اليوم، أن عناصر القوات المسلحة وفرت كافة التجهيزات واﻹستعدادت الطبية واﻹدارية ﻹغاثة اﻷفراد وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وجارى إستكمال أعمال البحث .