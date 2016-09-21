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تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بالوادى الجديد..غدًا

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تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بالوادى الجديد..غدًا تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بالوادى الجديد..غدًا

الدكتور مصطفى مدبولى

 

يزور الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا الخميس، محافظة الوادى الجديد، ضمن سلسلة من الزيارات لمحافظات الصعيد، لتسليم وحدات سكنية جديدة بمشروع الدولة للإسكان الاجتماعي، لمحدودي الدخل “المليون وحدة”، للمستفيدين من المشروع، وتفقد بعض المشروعات، التى تنفذها الوزارة فى محافظات الصعيد، بإجمالي 105 آلاف و212 وحدة، في إطار جدول زمني محدد لهذه المحافظات.

وقال اللواء محمود عشماوى،محافظ الوادى الجديد، إن وزير الإسكان على هامش الزيارة ،سوف يقوم بتفقد ومتابعة عدد من المشروعات التى تنفذ على أرض المحافظة، وتشرف عليها الوزارة سواء وحدات سكنية أو طرق ومرافق كما سيتعرف على المشكلات التى تعوق عددا منها.

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