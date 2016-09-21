غدًا.. ندوة لتوعية السيدات بخطورة الموروث الدموي بسبب الثأر في قنا

تقيم لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع هيئة محو الامية وتعليم الكبار ندوة ثقافية وفنية غدًا الخميس، بعنوان “التوعية بالمخاطر السياسية والاجتماعية للممارسات الثأرية ” لتوعية السيدات بخطورة الموروث الدموي وأثاره السلبية على الاقتصاد والعلاقات المجتمعية بين أبناء الوطن .

​وأوضح بيان صادر عن المجلس الأعلى للثقافة، أن الندوة ستقام غدًا في الراعة عصرًا، بقرية العركي بفرشوط.

يدير الندوة ، أحمد سعد جريو، عضو لجنة الشباب، ويشارك فيها الدكتور مسعد عويس، عضو لجن الشباب، والدكتورة منى الشحات ، أستاذ بكلية الأداب بجامعة جنوب الوادي، والحسيني الأطرش، مدير عام فرع محو الأمية بقنا، وسعد فاروق، رئيس اقليم جنوب الصعيد الثقافي، كما يصاحب الندوة فقرات فنية لفرقة الآلات الشعبية بقصر ثقافة قنا.

يشار إلى أن هذه الندوة هي الثانية التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة للحد من حالات الثأر وتوعية المواطنين ، بعد تنظيمه ندوة بقرية الحجيرات منذ قرابة شهر.