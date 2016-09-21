«السيسي» يلتقي أعضاء مجلس رجال الأعمال للأمن القومي الأمريكي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بنيويورك مع أعضاء مجلس رجال الأعمال للأمن القومي الأمريكي.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بنيويورك مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية.

يضم وفد غرفة التجارة الأمريكية عددا من كبريات الشركات، وشخصيات أمريكية بارزة; منها الجنرال جيمس جونز المستشار السابق للأمن القومى، بجانب رئيس مجموعة “كارجيل”، كما تضم القائمة شركات “أباتشي” للطاقة و”فايزر” للأدوية، و”آى بى إم”. و”بلومبرج”.

ويشارك فى الاإجتماع من الجانب المصرى، أنيس اكليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وهشام فهمى المدير التنفيذي لفرع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن.

أ ش أ