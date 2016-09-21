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شرطة أبوظبي :رسائل المخالفات المرورية ستتضمن موقع الرادار والمبلغ

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شرطة أبوظبي :رسائل المخالفات المرورية ستتضمن موقع الرادار والمبلغ شرطة أبوظبي :رسائل المخالفات المرورية ستتضمن موقع الرادار والمبلغ

أعلنت شرطة أبوظبي انه سيتم إضافة بيانات جديدة إلى الرسائل النصية القصيرة للمخالفات المرورية تشمل إحداثيات موقع الرادار أو الكاميرا التي ضبطت السيارة المخالفة ولحظة وقوعها والمبلغ المترتب على السيارة ومالكها.

وقال العميد علي خلفان الظاهري، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي ان تطوير إدارة ترخيص الآليات والسائقين لمنظومة الرسائل النصية القصيرة للمخالفات المرورية تشمل إضافة المجموع الكلي للمبالغ المترتبة على السيارة حتى لحظة إرسال الرسالة، وسرعة تنبيه السائقين بارتكابهم المخالفة المرورية عند وقوعها، مع توضيح المبالغ المالية المترتبة على حساب مالك السيارة، ولتنبيه السائقين ومستخدمي المركبات بارتكابهم المخالفة في وقتها لتفادي تراكم مبالغ المخالفات المرورية على السائقين.

وأضاف العميد الظاهري أن هذه الخطوة تأتي في إطار التطوير المستمر لمستوى الخدمات التي تقدمها الإدارة لعملائها وإطلاعهم المستمر على السجل المروري للسائقين وملاك السيارات والشركات، وإعطائهم الفرصة لتجنب ارتكاب المخالفات المرورية والالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية فيما تنبه المبادرة ملاك السيارات لمرتكبي المخالفات في حال إعارة السيارة أو قيادتها من قبل آخرين من واقع البيانات الكاملة الواردة في الرسالة النصية المرسلة إلى هاتف مالك السيارة المسجل لدى إدارة ترخيص المركبات والسائقين.
>    وناشد مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي السائقين ومستخدمي السيارات الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والقيادة في حدود السرعات المحددة على  الطرقات لضمان أقصى درجات السلامة لمستخدمي السيارات والطريق، وتجنب ارتكاب المخالفات أو ارتكاب مرورية تؤدي الى نتائج سلبية.

وأكد السعي إلى تسخير كافة الإمكانات والموارد البشرية والتقنية لتعزيز سلامة السائقين ومستخدمي الطريق، وتنفيذ أحدث تقنيات التصميم الهندسي للطرقات الآمنة وتنفيذ الدراسات العلمية لتحديد السرعات الآمنة للقيادة على الطرقات والتي تضمن أقصى درجات الأمان داعيا الجمهور الى ضرورة تحديث بياناتهم الشخصية المرورية لدى إدارة ترخيص الآليات والسائقين بأبوظبي من أجل ضمان التواصل معهم على هواتفهم الشخصية.
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