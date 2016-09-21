تحرير 181 مخالفة مرور متنوعة في الوادي الجديد

حررت إدارة مرور الوادى الجديد، 181 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بمراكز المحافظة الخمس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتلقى اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بتحرير 5 مخالفات لاستخدام التليفون المحمول يدويا أثناء القيادة، وتحرير 7 مخالفات لعدم ارتداء خوذة الأمان أثناء قيادة دراجة نارية، وتحرير 6 مخالفات لعدم ارتداء حزام الأمان أثناء قيادة السيارات.

كما تم تحرير 11 مخالفة لعدم إتباع الإشارات الضوئية، وتحرير مخالفتين للقيادة بدون تراخيص ، وتحرير 18 مخالفة لتجاوز السرعات المقررة، بالإضافة إلى تحرير مخالفتين لعدم توافر شروط الأمن والمتانة، وتحرير مخالفة مرورية واحدة للقيادة بدون لوحات معدنية، وتحرير 129 مخالفة مرورية أخرى متنوعة.

وأوضح مدير الأمن، أن الحملات المرورية ستستمر خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الانضباط، وخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.