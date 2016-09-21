وزيرة خارجية كولومبيا لليوم السابع: السيسى أظهر نية صادقة لإحلال السلام

قالت ماريا انجيلا وزيرة الخارجية الكولومبية، تعقيبا على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة وكلمته اليوم أمام مجلس الأمن، "كنّا نترقب ماذا سيقول السيسى بإعتباره رئيس مصر، وحمل خطابه أمس وكلمته اليوم الكثير من صدق النية فى إحلال السلام بالمنطقة، وجاء حديثه عن القضية الفلسطينية ملئيا بالحمالس، كذلك تركيزه على الأزمة السورية"، مشددى "أعتقد أن السيسى يؤكد دور مصر الريادى".

وأشارت ماريا انجيلا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن استعداد مصر للاستجابة لاتفاق المناخ رغم التحديات الصعبة التى تمر بها البلاد، يدل على النية فى التغيير، مضيفة "مصر تعطى أفضل قدوة لمثيلاتها من الدول العربية حتى تحذو حذوها".