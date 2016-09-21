قاضية أمريكية: الإخوان أصل كل الشرور ومحمد مرسى مثل هتلر

أعرب جانين جيرو القاضية الأمريكية الشهيرة عن انزعاجها من عدم اقتناع الرئيس الأمريكى أوباما أن محمد مرسى كان رئيسا مرفوضا من المصريين، وأنه يشبه الزعيم النازى أدولف هتلر.

وقالت القاضية الأمريكية الشهيرة فى اجتماعها مع وفد النواب المصرى بنويورك، إن ملايين المصريين الذين نزلوا فى 30 يونيو كانوا رافضين لحكم الاخوان الذين أراهم الأصل فى كل الشرور.

وأضافت "شاهدت سيدة 80 سنة تنزل للشارع لتأكيد رفضها لمرسى الذى كان يتحدث دائما عن كونه رئيسا منتخبا مثل هتلر الذى جاء بالانتخاب أيضا".

وكشفت جانين جيرو أنها متخوفة على الاقتصاد المصرى وتريد من الحكومة الأمريكية مساندة مصر ورئيسها السيسى، لأنه رئيس قوى ونجح فى تأكيد أن الإسلام ليس هو التطرف.