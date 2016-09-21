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تقرير في الجول – تذكر كيف أرهق المقاولون الأهلي في أول مواجهتين في الدوري

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تقرير في الجول – تذكر كيف أرهق المقاولون الأهلي في أول مواجهتين في الدوري تقرير في الجول – تذكر كيف أرهق المقاولون الأهلي في أول مواجهتين في الدوري

نادي المقاولون العرب يعد من النوادي حديثة التأسيس، إذ لم تؤسس الشركة العريقة ناديا قبل عام 1973.

وقبل مواجهة الأهلي غدا الخميس في الأسبوع الثاني من الدوري، يتذكر FilGoal.com أول مواجهتين بين الفريقين في الدوري الممتاز.

المقاولون العرب لم يشارك في الدوري الممتاز حتى موسم 1978/1979، وفيه أنهى الموسم رابعا خلف الأهلي والزمالك والمحلة على الترتيب.

أول مواجهة جمعت بين الأهلي والمقاولون في الدوري كانت يوم 29 أكتوبر 1978 في الجولة الثالثة وانتهت بالتعادل السلبي ليهدر ذئاب الجبل ثاني نقطتين على الأهلي الذي افتتح موسمه بالتعادل السلبي مع المحلة قبل الفوز على منتخب السويس برباعية.

المباراة الثانية كانت في الجولة رقم 14 ولعبت يوم 1 فبراير 1979 وفاز فيها الأهلي أخيرا ولكن بشق الأنفس.

الأحمر فاز بهدفين لجمال عبد الحميد في الدقيقتين 82 و85 ليحصد 3 نقاط هامة في مشواره نحو اللقب الذي حسمه بفارق 7 نقاط عن الزمالك.

ذلك الموسم لخص حكاية فريق كان دائما صعب المراس على الأهلي، حيث تواجها 65 مرة في الدوري، فاز الأهلي في 44 وتعادلا في 15 مرة وخسر الأهلي أمام المقاولون 6 مرات.

وفي المجمل سجل الأهلي 110 هدف واهتزت شباكه 38 مرة من المقاولون.

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