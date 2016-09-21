الشرقية يعلن عبر في الجول: حل مشكلة الملعب.. وهذا موعد لعبنا في استاد الجامعة

قال هشام الضوي نائب رئيس نادي الشرقية إن وزير الرياضة خالد عبد العزيز حل مشكلة ملعب الفريق.

وهدد الضوي سابقا بالانسحاب من الدوري عقب رفض الأمن أن يخوض الفريق مبارياته على ملعب استاد جامعة الزقازيق. (طالع التفاصيل)

وقال الضوي لـFilGoal.com: "وزير الرياضة أمر بزيادة ميزانية إصلاح ملعب جامعة الزقازيق من 4 مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه".

وأضاف "هذا يعني أن الأمر سيتم بشكل أسرع وسيكون الملعب مطابقا لمواصفات النيابة العامة".

وعن موعد استضافة الملعب لمباريات الفريق قال الضوي: "الإصلاحات ستنتهي بعد فترة توقف الدوري، ما يعني أننا سنقابل الإسماعيلي في الجولة الرابعة على استاد الجامعة".

كان الشرقية قد خسر مباراته الافتتاحية في الدوري الممتاز من ضيفه سموحة بنتيجة 2-1.

وأقيمت المباراة على ملعب بنها، حتى يتم الانتهاء من الإصلاحات بإستاد جامعة الزقازيق. .