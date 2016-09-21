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بالصور..ضبط مستحضرات تجميل فاسدة في حملة تموينية بالوادي الجديد

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جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

 

 

شنت مديرية بالوادي الجديد بالتنسيق مع مباحث المديرية حمله تموينية بدائرة مدينة الخارجة، علي المحلات لضبط قضايا الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية.

وأثناء التفتيش تمكنت الحملة من ضبط 51 زجاجة مستحضر زيت شعر مختلفة الأنواع والأحجام ومجهولة المصدر، ومنها غير مصرح به من قبل وزارة الصحة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4415 جنح الخارجة، كما تم ضبط 26 كيس حلاوة منتهى الصلاحية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4414 جنح الخارجة وجاري العرض علي النيابة العامة.

 

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