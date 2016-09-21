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لقاء جماهيري لأهالي مركز بلاط حول المشروعات الصغيرة..غدًا

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لقاء جماهيري لأهالي مركز بلاط حول المشروعات الصغيرة..غدًا لقاء جماهيري لأهالي مركز بلاط حول المشروعات الصغيرة..غدًا

أرشيفية

يعقد مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة بلاط، غدًا الأربعاء، لقاءًا جماهيرياً موسعاً بقرية أولاد عبد الله، حول المشروعات الصغيرة والتنمية.

ويشهد اللقاء المهندس عبد الحكم جبالى رئيس مركز ومدينة بلاط ، حيث يتحدث عن المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية ودور الدولة فى دعم هذه المشروعات.

وصرح حسن سيد مدير مركز إعلام الداخلة، بأن اللقاء يحضره شباب الوحدة المحلية، وأصحاب المشروعات الصغيرة الراغبين في تطويرها وتنميتها، وتهدف الندوة الى تعريف الشباب بالمشروعات الصغيرة وأهميتها خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف، أنه سيتم عرض بعض النماذج الناجحة المستفيدين من المشروع القومي” مشروعك “، والوقوف على الصعوبات التى تعوق تنفيذ هذه المشروعات، ومناقشتها مع رئيس مركز بلاط.

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