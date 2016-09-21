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وفاة طفلين دهسهما قطار في أمام قرية «الشغب» بالأقصر

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وفاة طفلين دهسهما قطار في أمام قرية «الشغب» بالأقصر وفاة طفلين دهسهما قطار في أمام قرية «الشغب» بالأقصر

أرشيفية

لقي طفلين مصرعهما دهسًا، تحت عجلات القطار، أثناء عبورهما لشريط السكة الحديد، اليوم الأربعاء، أمام قرية الشغب التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر.

وقال محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا أن الطفلة آية جمعة محمد خليل، البالغة من العمر 5 سنوات، وابن عمها الطفل ملاك دسوقي محمد خليل 8 سنوات، لقيا مصرعهما دهسًا تحت عجلات القطار أثناء عبورهما لشريط السكة الحديد بمفرديهما بعيدًا عن المزلقان.

وأشار سليمان إلى أن القطار كان قادمًا من القاهرة، ومتوجها إلي محافظة أسوان، مشيرًا إلي أنه تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنهما.

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