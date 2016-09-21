إثيوبيا: مستمرون في بناء «سد النهضة» بغض النظر عن الاتفاق مع مصر والسودان

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، أنها ستواصل العمل في بناء سد النهضة على نهر النيل بغض النظر عن نتائج تقرير تأثيره على البيئة، الذي تم الاتفاق على إجرائه مع مصر والسودان.

وبحسب «فرانس برس» قال موتوما ميكاسا وزير المياه والزراعة إن “هذه الدراسة لا يمكن أن تؤثر على بناء السد. فبناء السد سيستمر”.

وتأتي تصريحات الوزير عقب عودته من اجتماع في العاصمة السودانية حيث وقعت شركتان هندسيتان فرنسيتان عقودا لإجراء دراسات حول التأثير البيئي لسد النهضة، بحضور دبلوماسيين كبار من مصر وإثيوبيا والسودان.

اختيرت شركتا “بي ار ال” و”ارتيلا” العام الماضي لإجراء هذه الدراسات بعد لقاءات بين وزراء خارجية إثيوبيا والسودان ومصر.