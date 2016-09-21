اليابان تتعهد بتقديم 100 مليون دولار إلى البنك الدولي للمساعدة في دعم اللاجئين

تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتقديم مائة مليون دولار إلى البنك الدولي للمساعدة في دعم اللاجئين.

ونقلت الإذاعة اليابانية عن آبي قوله اليوم الأربعاء إن اليابان ستقدم ما مجموعة 100 مليون دولار إلى مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات العالمية التابع للبنك الدولي، حيث صُمم هذا المشروع لدعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.

وقال آبيه إن اليابان ستقدم أيضا دعما في التعليم والتدريب المهني لنحو مليون شخص تضرروا من الصراعات، موضحًا أن بلاده ستبدأ قبول طلاب من سوريا يصل عددهم إلى 150 اعتبارًا من العام القادم، لافتًا إلى أن بلاده مستعدة لقبول عائلات هؤلاء الطلاب.

أ ش أ