بالصور..محافظ بني سويف يسلم 8 آلاف جنيه مساعدات لـ 16 حالة إنسانية‎

قررالمهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، صرف 8 آلاف جنيه مساعدات مالية، لـ 16 حالة إنسانية بواقع “خمسمائة جنيه”، لكل حالة، لمساعداتهم في تحمل أعباء المعيشة وشراء متطلباتهم من السلع الضرورية، نظرًا لظروفهم الصحية والمعيشية الحرجة.

وجاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين بديوان عام المحافظة، لحل مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم، وذلك بحضور اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، والمحاسب هناء محمود عبد العزيز السكرتير العام المساع،د فضلًا عن التنفيذيين المعنيين، حيث التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم ومطالبهم في بعض القطاعات، وبحثها مع المسئولين لوضع الحلول المناسبة لها.