جائزة دبي للقرآن تستعد لانطلاق الدورة الأولى من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك

بحثت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم آخر الإستعدادات الخاصة بانطلاق الدورة الأولى من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم وذلك في الفترة من 6 الى 18 نوفمبر2016.

وذكر المستشار إبراهيم محمد بو ملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الجائزة بمنطقة الممزر بدبي - أن المسابقة تقرر إقامتها في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي موجها بالشكر للقائمين على الندوة لتسهيل إقامة هذا الحدث القرآني الكبير في قاعة الندوة .

وأشار إلى أن الجائزة تلقت العديد من الموافقات من الدول والجاليات الإسلامية حول العالم للمشاركة في هذه المسابقة القرآنية المخصصة للإناث والتي تحمل إسما غاليا على قلوبنا جميعا حيث تحمل اسم " أم الإمارات " سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة .

ونوه إلى أن كافة اللجان إنتهت من إستعداداتها كل فيما يخصه وستشهد الدورة الأولى من المسابقة العديد من المفاجآت للمهتمين بالشأن القرآني حيث توقع أن تشهد المسابقة متابعة إعلامية كبيرة أسوة بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم .

حضر الاجتماع الدكتور سعيد عبد الله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة والأعضاء المهندس سامي قرقاش والدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء وأحمد الزاهد وعبد الرحيم حسين أهلي و صالح علي .

>