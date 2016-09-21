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تكريم أبناء العاملين المتفوقين علميًا بشركة بمياه سوهاج

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جانب من حفل التكريم

جانب من حفل التكريم

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، حفلها السنوي لتكريم أبناء العاملين المتفوقين علميًا في الشهادات العامة وأوائل الجامعات والعاملين الذين حصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه، والذين بلغوا سن التقاعد، حيث بلغ عدد المكرمين في الحفل 195.

وصرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد دين، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الاحتفالية تأتى تقديرًا من الشركة لأبنائها العاملين لعطائهم المتميز، حيث تم تكريم 176 من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد و16 من أبناء العاملين المتفوقين، وعدد 3 من العاملين الذين حصلوا على شهادات الماجستير والدكتوراه.

وأوضح  بدرى، أن الشركة تسعى من خلال هذا الاحتفال إلى ترسيخ تقليد سنوي للاحتفال بالرواد من العاملين، وأبناء العاملين المتفوقين والعاملين المتميزين مما يمثل تقديرًاً من الشركة لهم.

 

 

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