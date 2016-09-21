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المرور: إغلاق جزئى للطريق الدائرى بسبب أعمال صيانة تستمر 3 أسابيع

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المرور: إغلاق جزئى للطريق الدائرى بسبب أعمال صيانة تستمر 3 أسابيع المرور: إغلاق جزئى للطريق الدائرى بسبب أعمال صيانة تستمر 3 أسابيع

>كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، إغلاق جزئى للطريق الدائرى، بسبب أعمال صيانة لفواصل معدنية بمنطقة القوس الغربى، على مدار 3 أسابيع بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، لتجديد وصيانة 3 فواصل معدنية فى مسافة 150 مترًا فى المنطقة من مطلع ميدان الرماية والطريق الصحراوى حتى منطقة المريوطة بمنطقة كوبرى 9 د، وسط انتشار الخدمات المرورية.

 

من جانبه أكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" أن تلك الأعمال ستكون على مدار 3 أسابيع أيام الخميس والجمعة والسبت، حتى الساعة الأولى من صباح الأحد من كل أسبوع بدءًا من الساعة 12 صباحًا حتى 6 صباح الأحد المقبل، لافتًا إلى أن الطريق يبلغ 4 حارات مرورية وسيتم غلق ثلثه، بسبب الأعمال وفتح باقى الطريق أمام حركة السيارات.

 

وأضاف المصدر، أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال، بناءً على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.


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