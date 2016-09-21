متحدث الخارجية الأمريكية لـ"ليوم السابع": خطاب السيسي جريء ولمس نقاط مهمة

أكد جارد كابلان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى ألقاه اليوم الأربعاء، أمام اجتماع مجلس الأمن الدولى، خلال اجتماعات الأمم المتحدة، موفق ولمس نقاط مهمة، مؤكدا أنه اعتاد من الرئيس السيسى، الاهتمام بالشأن العربى، وطرح المبادرات والحلول، مطالبا إسرائيل باستغلال تلك الفرصة.

أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية،أن خطاب الرئيس السيسى، أمس أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فى دورتها الـ71، به كثير من الجرأة، فهو يهتم بالسلام، غير ملتفتا لانتقادات بعض الجماعات له مثل السلفيين والإخوان.

وأكد كابلان، على أن العلاقات المصرية الأمريكية تتجه للأفضل، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصر تعد محورا استراتيجيا هاما فى الشرق الأوسط.