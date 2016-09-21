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"اليوم السابع": الحكومة خرجت من أزمة القمح الروسى

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"اليوم السابع": الحكومة خرجت من أزمة القمح الروسى "اليوم السابع": الحكومة خرجت من أزمة القمح الروسى

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تحت عنوان " خرجت من أزمة القمح الروسى" تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الخميس تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الذى أقر خلاله السماح باستيراد القمح حسب المواصفات الدولية فى تصحيح لقرار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، مع التأكيد على أنه لا سماح مطلقًا بدخول البلاد أقماح تتعدى نسبة "الأرجوت" بها ما تسمح به المعايير العالمية التى حددتها جهات عالمية متخصصة منها دستور الغذاء العالمى CODEX  ومنظمة الفاو FAO، فضلًا عن تغطية لتفاصيل هروب 3 سجناء من منطقة سجون طرة بعد أن "تمارضوا"، والتحقيقات التى بدأتها وزارة الداخلية لكشف ملابسات الواقعة وقرارها بإيقاف الحرس عن العمل وتتبع الهاربين.

 

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