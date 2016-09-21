أخبار عاجلة

«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالفيديو..«نايك» تطرح أحذية حديثة تربط نفسها آلية

Google+ Print
بالفيديو..«نايك» تطرح أحذية حديثة تربط نفسها آلية بالفيديو..«نايك» تطرح أحذية حديثة تربط نفسها آلية

حذاء نايك الجديد

 

أعلنت شركة “نايك”، عن البدء ببيع أحذية رياضية “ذات رباط ذاتي الانعقاد”، مستوحاة من قبل مايكل جي فوكس، وسيكون حذاء HyperAdapt 1.0 متاحًا في 28 نوفمبر المقبل.

وقالت شركة “نايك” إن أحذية “الرباط الذكي” ستكون متوفرة في متاجر محددة في الولايات المتحدة، ولكن سعرها غير معروف حتى الآن، ومن المتوقع أن يكون مرتفعًا جدًا، بسبب إدخال ميزة الربط الذاتي ذات التقنيات العالية، وذلك بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم.

حيث صمم الحذاء الرياضي الجديد بنظام داخلي مجهز بأجهزة استشعار في الكعب، فعند ارتداء الحذاء يقوم النظام تلقائيًا بربط الحذاء، كما يوجد زوج من الأزرار على جانب الحذاء للتحكم بشدة الربط وتعديله بالطريقة التي تلائم كل شخص.

هذا وتوجد في منطقة الكعب مصابيح تضيء عند ربط الحذاء بشدة أو في حال ضعفت البطارية لتقوم بشحنها من جديد، حيث تستغرق مدة الشحن الكامل 3 ساعات لتعمل البطارية مدة أسبوعين. كما يوجد شاحن مغناطيسى للحذاء.

ويذكر أن شركة “نايك” أعلنت سابقًا عن أحذيتها الجديدة ذات الرباط الذاتي، من خلال طرح نموذج الإصدار المحدود الذي بيع في مزاد علني ليذهب ربحهه لمؤسسة مايكل “جي فوكس” لأبحاث الشل.

شاهد الفيديو من هنــــــــــــا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين