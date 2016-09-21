بالفيديو..«نايك» تطرح أحذية حديثة تربط نفسها آلية

أعلنت شركة “نايك”، عن البدء ببيع أحذية رياضية “ذات رباط ذاتي الانعقاد”، مستوحاة من قبل مايكل جي فوكس، وسيكون حذاء HyperAdapt 1.0 متاحًا في 28 نوفمبر المقبل.

وقالت شركة “نايك” إن أحذية “الرباط الذكي” ستكون متوفرة في متاجر محددة في الولايات المتحدة، ولكن سعرها غير معروف حتى الآن، ومن المتوقع أن يكون مرتفعًا جدًا، بسبب إدخال ميزة الربط الذاتي ذات التقنيات العالية، وذلك بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم.

حيث صمم الحذاء الرياضي الجديد بنظام داخلي مجهز بأجهزة استشعار في الكعب، فعند ارتداء الحذاء يقوم النظام تلقائيًا بربط الحذاء، كما يوجد زوج من الأزرار على جانب الحذاء للتحكم بشدة الربط وتعديله بالطريقة التي تلائم كل شخص.

هذا وتوجد في منطقة الكعب مصابيح تضيء عند ربط الحذاء بشدة أو في حال ضعفت البطارية لتقوم بشحنها من جديد، حيث تستغرق مدة الشحن الكامل 3 ساعات لتعمل البطارية مدة أسبوعين. كما يوجد شاحن مغناطيسى للحذاء.

ويذكر أن شركة “نايك” أعلنت سابقًا عن أحذيتها الجديدة ذات الرباط الذاتي، من خلال طرح نموذج الإصدار المحدود الذي بيع في مزاد علني ليذهب ربحهه لمؤسسة مايكل “جي فوكس” لأبحاث الشل.

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