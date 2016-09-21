ارتفاع ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية بالبحيرة إلى 42 قتيلا

أكد إبراهيم الشيمى رئيس مدينة رشيد، ارتفاع عدد ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت بالبحر المتوسط، اليوم الأربعاء، أمام سواحل رشيد بالبحيرة، إلى 42 قتيلًا.

وتمكنت قوات مخابرات حرس الحدود برشيد قبل قليل، من التحفظ على 158 شخصا من جنسيات مختلفة تم إنقاذهم من الغرق داخل مياه البحر المتوسط قبالة شاطىء رشيد ، حيث عثرت عليهم القوات طافين أعلى سطح المياه، تم نقلهم لمركز شرطة رشيد.

وجار تحرير محضر بالواقعة وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات من خلال فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار على حسن رئيس نيابة دمنهور الكلية بإشراف المستشار عبد العزيز عليوه المحامى العام لنيابات شمال دمنهور والمستشار أحمد أبو الروس مدير نيابة رشيد بسكرتارية حسن الجوهرى .

وكانت قوات حرس الحدود قد قامت بمشاركة مراكب الصيد الخاصة بالاهالى بإنقاذ 154 فردا أحياء من الركاب، و7 مصابين تم نقلهم لمستشفى رشيد العام وهم :

- سامح محمد أحمد عبد الدايم 18 سنة طالب ومقيم بالجزيرة الخضراء بمطوبس بكفر الشيخ

ـ وائل محمود محمد 19 سنة طالب ومقيم بقرية دورماو بالفيوم

ـ محمود عبد النبى عبد اللطبف 21 سنة من فاقوس / شرقية

ـ أحمد محمود درويش 22 سنة من زفتى / غربية

ـ أحمد جمال عبد الدايم 23 سنة من كفر شكر قليوبية

ـ متولى محمد أحمد محمد 28 سنة من فاقوس شرقية

ـ بدر محمد عبد الحافظ 29 سنة من فاقوس شرقية .

وكان المركب يحمل على متنه مهاجرين غير شرعيين من السودان وأريتريا والصومال ومصر، كما تم إنتشال عدد 42 جثة حتى الآن تم نقلهم لمستشفيات رشيد 8، وإدكو 7 وأبو حمص 3 ، وكفر الدوار 8 ، والمحمودية 4 ، 12 جثة لمشرحة دمنهور .

ومازال البحث جاريا عن أى ضحايا آخرين نتيجة حادث غرق المركب التى أقلعت من قرية مسترو الواقعة بين مركزى بلطيم ومطوبس بكفر الشيخ.

والمركب تدعى “موكب الرسول” وهى ملك محمد طارق الجندى من محافظة دمياط ومستأجره إلى شخص يدعى “رمزى سعد أبو النصر”

من جانبه، شدد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على رفع درجة الإستعداد بمستشفى رشيد ومستشفيات المراكز المجاورة بإدكو والمحمودية وكفر الدوار وأبو حمص وتمركز عدد 15 سيارة إسعاف أمام سواحل رشيد لسرعة نقل المصابين والمتوفين فى حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية الذى وقع صباح اليوم شمال شرق بوغاز رشيد على عمق 12 كم تقريبا من البوغاز وسواحل كفر الشيخ.

كما وجه المحافظ بتقديم كافة أنواع الرعاية الصحية والعلاجية لهم وسرعة إنهاء إجراءات التعرف على المتوفين لنقلهم إلى ذويهم .