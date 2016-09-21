دراسة: الحوامل المكتئبات أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت نتائجها عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الإصابة بالاكتئاب أثناء فترة الحمل أو بعد الأنجاب يمكن أن يرفع خطر الإصابة بمرض السكر.

ووجدت الدراسة أن النساء الحوامل اللاتى لديهن مرض عقلى هن أكثر عرضة ثلاث مرات لتطوير مرض السكر الحملى، فى حين أنهم أيضاً أكثر عرضة لتطوير مرض السكر من النوع 1 بعد الولادة بمعدل أربع مرات.

وقال الباحثون من المعهد الوطنى لصحة الطفل والتنمية البشرية "يجب أن تراقب الأطباء علامات الاكتئاب فى النساء الحوامل بعد ذلك للكشف عن أعراض السكرى الحملى".

وأضاف كبير الباحثين الدكتور ستيفانى هينكل "البيانات المتوفرة لدينا تشير إلى أن الاكتئاب وسكر الحمل وجهان لعملة واحدة".

وأشار الباحثون إلى أن سكر الحمل يحدث إذا كان جسم المرأة لا يمكن أن ينتج ما يكفى من الأنسولين لتلبية حاجة إضافية فى الحمل، وإذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدى إلى تسمم الحمل.

وأضاف الباحثون أن المرأة والطفل هما عرضة للإصابة بمرض السكر فى وقت لاحق من الحياة، ومع ذلك فإنه عادة ما يختفى بعد الولادة.

نشرت الدراسة مؤخراً فى دورية "Diabetologia".