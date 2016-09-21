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«كيرى» يطالب روسيا بمنع تحليق الطائرات السورية..و«لافروف» يرحب بخطوات وقف القتال

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«كيرى» يطالب روسيا بمنع تحليق الطائرات السورية..و«لافروف» يرحب بخطوات وقف القتال «كيرى» يطالب روسيا بمنع تحليق الطائرات السورية..و«لافروف» يرحب بخطوات وقف القتال

كيرى_لافروف

طالب جون كيرى، وزير الخارحية الأمريكىن اليوم الاربعاء، من السلطات الروسية بإجبار الرئيس السورى بشار الأسد، على وقف تحليق طائراته العسكرية، من أجل نعاش الآمال فى وقف إطلاق النار بسوريا.

وقال كيرى، “”أعتقد أنه لإعادة المصداقية إلى العملية، علينا أن نحاول منع تحليق جميع الطائرات في هذه المناطق الرئيسية فورًا، من أجل نزع فتيل التصعيد ومنح الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية دون عائق، إذا حدث ذلك، فهناك فرصة لإعادة المصداقية إلى هذه العملية”، وفقًا لما نشرته “سبوتنيك” عن “فرانس برس”.

فيما صرح سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسية ” إذا استطعنا أن نتفق على مثل هذه المقاربة الشاملة المتعددة الجوانب، فإن فرص إنقاذ وقف الأعمال القتالية ونجاحه ستكون أفضل”.

 

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