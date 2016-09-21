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البحرية التونسية تحبط هجرة عشرات المواطنين وتوقفهم

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البحرية التونسية تحبط هجرة عشرات المواطنين وتوقفهم البحرية التونسية تحبط هجرة عشرات المواطنين وتوقفهم

البحرية التونسية – أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء، عن إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وأوقفت العشرات من المهاجرين.

وأفادت الوزارة في بيان لها أن وحدات الحرس البحري أوقفت 35 مهاجرًا سريًا كلهم تونسيون على مركب صيد مجهز بمحرك.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد احتجزت البحرية المهاجرين على متن المركب في سواحل جزيرة «قرقنة» قبالة سواحل مدينة صفاقس وسط تونس، ومعهم مبلغ مالي.

ورغم تشديد الدول الأوروبية من دورياتها في البحر المتوسط، إلا أن قوارب المهاجرين تستمر في التسلل خلسة انطلاقًا من سواحل ليبيا وتونس.

وكان برلمان تونس صادق في يوليو الماضي على قانون يمنع الإتجار بالبشر مما يسمح للسلطات بتعزيز الجهود الدولية في مكافحة عمليات الهجرة السرية عبر البحار والحدود البرية.

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