قنصل السعودية عن كلمة السيسي بالأمم المتحدة: «هذا ما عهدناه من مصر»

أشاد منصور بن محمود سالم، قنصل عام السعودية بالإسكندرية بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها في الأمم المتحدة واهتمامه بأمن الخليج، قائلا: “هو ما عهدته دائما البلاد العربية عامة والسعودية خاصة بوقوف مصر ودعمها للدول العربية الشقيقة”.

وأضاف “سالم” – خلال استقبال محافظ الإسكندرية رضا فرحات له – “أن المدينة لها طابع خاص فهي العاصمة الثانية لمصر، وأنه يشعر بوجوده في مصر كأنه في وطنه”.

وأشار قنصل عام السعودية، إلي أن المواطن يحتاج أن يشعر بتواجد المحافظ بينهم في الشارع وهو ما أكد عليه فرحات بأن العمل الميداني والتواجد المستمر بين الناس من أولي اهتماماته.

وبحثا فرحات وابن محمود سبل دعم العلاقات القوية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

بدوره، شدد فرحات على عمق العلاقات القوية بين البلدين والمستمرة عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن السعودية بمثابة البلد الثاني للمصريين.

وأشاد بالدور العظيم الذي تقوم به السعودية في توفير كافة سبل التأمين للحجاج وإقامة المشاعر المقدسة والنظام الدقيق والسريع الذي تنفذه.

أ ش أ