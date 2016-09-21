أخبار عاجلة

«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

قنصل السعودية عن كلمة السيسي بالأمم المتحدة: «هذا ما عهدناه من مصر»

Google+ Print
قنصل السعودية عن كلمة السيسي بالأمم المتحدة: «هذا ما عهدناه من مصر» قنصل السعودية عن كلمة السيسي بالأمم المتحدة: «هذا ما عهدناه من مصر»

الرئيس عبدالفتاح – أرشيفية

أشاد منصور بن محمود سالم، قنصل عام بالإسكندرية بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها في الأمم المتحدة واهتمامه بأمن الخليج، قائلا: “هو ما عهدته دائما البلاد العربية عامة والسعودية خاصة بوقوف ودعمها للدول العربية الشقيقة”.

وأضاف “سالم” – خلال استقبال محافظ الإسكندرية رضا فرحات له – “أن المدينة لها طابع خاص فهي العاصمة الثانية لمصر، وأنه يشعر بوجوده في مصر كأنه في وطنه”.

وأشار قنصل عام السعودية، إلي أن المواطن يحتاج أن يشعر بتواجد المحافظ بينهم في الشارع وهو ما أكد عليه فرحات بأن العمل الميداني والتواجد المستمر بين الناس من أولي اهتماماته.

وبحثا فرحات وابن محمود سبل دعم العلاقات القوية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

بدوره، شدد فرحات على عمق العلاقات القوية بين البلدين والمستمرة عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن السعودية بمثابة البلد الثاني للمصريين.

وأشاد بالدور العظيم الذي تقوم به السعودية في توفير كافة سبل التأمين للحجاج وإقامة المشاعر المقدسة والنظام الدقيق والسريع الذي تنفذه.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»