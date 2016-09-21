صور.. «ديفيلية» دولي للفرق المشاركة بفعاليات مهرجان «سماع» بشارع المعز

أقيم مساء اليوم الأربعاء، «ديفيلية» لكل الفرق المشاركة بمهرجان «سماع للإنشاد والموسيقى» بشارع المعز، أمام باب الفتوح، مرورًا بطول شارع المعز ضمن فاعليات المهرجان.

وتقام باقي عروض المهرجان في قلعة صلاح الدين، وقبة الغوري، ومسرح ساحة الهناجر، وشارع المعز، ومركز طلعت حرب الثقافي، وقصر بنها، والقناطر الخيرية، والمركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية.

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة أكثر من عشرين دولة عربية وأجنبية، وتم اختيار أندونسيا لتكون ضيف شرف المهرجان هذا العام.

وتشارك دول أفريقية بالمهرجان منها “غانا، ونيجيريا، وإثيوبيا، وغنيا، والسنغال والسودان” بالإضافة الى رومانيا وأمريكا والصين والهند والجزائر والمغرب وتايلاند وجزر المالديف واليونان وإسبانيا والكويت وسيريلانكا وباكستان ومصر.

المراسل عمر جمال