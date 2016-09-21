أخبار عاجلة

«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

صور.. «ديفيلية» دولي للفرق المشاركة بفعاليات مهرجان «سماع» بشارع المعز

Google+ Print
صور.. «ديفيلية» دولي للفرق المشاركة بفعاليات مهرجان «سماع» بشارع المعز صور.. «ديفيلية» دولي للفرق المشاركة بفعاليات مهرجان «سماع» بشارع المعز

عرض «ديفيلية» للفرق المشاركة بمهرجان سماع

أقيم مساء اليوم الأربعاء، «ديفيلية» لكل الفرق المشاركة بمهرجان «سماع للإنشاد والموسيقى» بشارع المعز، أمام باب الفتوح، مرورًا بطول شارع المعز ضمن فاعليات المهرجان.

وتقام باقي عروض المهرجان في قلعة صلاح الدين، وقبة الغوري، ومسرح ساحة الهناجر، وشارع المعز، ومركز طلعت حرب الثقافي، وقصر بنها، والقناطر الخيرية، والمركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية.

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة أكثر من عشرين دولة عربية وأجنبية، وتم اختيار أندونسيا لتكون ضيف شرف المهرجان هذا العام.

وتشارك دول أفريقية بالمهرجان منها “غانا، ونيجيريا، وإثيوبيا، وغنيا، والسنغال والسودان” بالإضافة الى رومانيا وأمريكا والصين والهند والجزائر والمغرب وتايلاند وجزر المالديف واليونان وإسبانيا والكويت وسيريلانكا وباكستان ومصر.

المراسل عمر جمال

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا