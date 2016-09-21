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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس حارا إلى حار نسبيا نهاراً ومعتدل ليلاً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر مع احتمال تشكل بعض الضباب الخفيف.

حركة الرياح : جنوبية غربية - جنوبية شرقية / 08 - 18 كم/ساعة خلال الصباح والليل وشمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25/30 كم/ساعة فى فترتى بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف .. متوسط .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة و43 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة وأربع دقائق صباحا وفي تمام الساعة الحادية عشرة و32 دقيقة مساء .


>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    38      28              85       30 .
> دبي                        38      29              80       25 .
> الشارقة                   37      26              85       25.
> عجمان                    38      27              80       25.
> أم القيوين                39       27             85        25 .
> رأس الخيمة             40       26             85        20 .
> الفجيرة                   33       29             95       65.
> العين                     39       27              65       20 .
> ليوا                       40      26               85       25 .
> الرويس                  38      28               90       25 .
> السلع                    38       28               85       35.
> دلما                      37      30               80       50 .
> طنب الصغرى          36      30               85       60 .
> طنب الكبرى            36     30               85       60 .
> أبوموسى               36      30               85       55.
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