النشاط الطلابي «STP» يستعد لإطلاق فعاليات العام الـ 12 بهندسة القاهرة

يستعد أعضاء النشاط الطلابي «STP» التابع لهندسة القاهرة، إلى إطلاق فاعلياتهم للسنة الـ 12 على التوالي، داخل جامعة القاهرة، وبعض الجامعات الآخرى.

ويسعى النشاط الطلابي لإبتكار أفكار مميزة تحقيقا لرؤيته وهي تطوير الشباب من أجل تطوير المجتمع.

وتنقسم الورش الهندسية إلي 4 ورش عمل هما “Mechanics، electronics، renewable energy، game development”.

ويتم خلال تلك الورش تعليم الطلاب المُشتركين استخدام برامج مثل «solid works» وصناعة robot، كما يتم اكتسابهم مهارة صنع تطبيقات للهواتف المحمولة، وأيضا إمكانية الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كطاقة الرياح، والطاقة الشمسية وطاقة الـ biomass، وبعد كل محاضرة يقوموا بتنفيذ prototype على كل نوع طاقة.

أما ورش إدارة الأعمال ينقسم إلى 4 ورش وهي ” Marketing , Supply chain entreprenuership, project management “.

ويسعى النموذج هذا العام إلى لتطبيق فكرة ” الريادة المجتمعية «Social entreprenuership» على المشروعات التي يقوم بها المشاركين، حيث يساعد هذا المبدأ الفرد على زيادة الوعي بمشكلات المجتمع وضرورة حلها عن طريق تطوير وتمويل مشروعات تخدم الاحتياجات الأساسية لأفراد المجتمع سواء كانت مشكلات ثقافية ،اجتماعية ،بيئية ، صحية، بالإضافة إلى عدم اشتراط الحصول على عائد مادي مقابلها ولكن التركيز موجه نحو خدمة احتياجات الأفراد.