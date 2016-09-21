واشنطن تعطى شركة “إيرباص” ترخيصًا لبيع طائراتها لطهران

منحت واشنطن، شركة صناعة الطائرات الأوروبية “إيرباص”، ترخيصًا لبيع طائرات مدنية لإيران، وقالت مصادر، إن وزارة الخزانة الأمريكية، أصدرت رخصتين تسمحان بتصدير بعض الطائرات من إنتاج إيرباص لإيران، ومن المتوقع أن تشرع بالموافقة على بيع طائرات من إنتاج “بوينغ” لدولة إيران خلال أيام.

وأكد المتحدث باسم “إيرباص”، أن الشركة حصلت على رخصة أمريكية، ببيع 17 طائرة في المجمل، ومن المقرر تسليمهم لإيران قريبًا، وعلى الرغم من أن مقر شركة “إيرباص” في أوروبا، فإن الشركة تحتاج موافقة واشنطن نظرًا للعدد الكبير من المكونات الأمريكية الموجودة في طائرات الشركة، وذلك بحسب ما نقلته روسيا اليوم عن رويترز.

وأعلن في وقت سابق من العام الجاري، عن صفقة مبدئية لشركة “إيرباص” لبيع 118 طائرة، بقيمة 27 مليار دولار لإيران، والتي تسعى لإنعاش قطاع طيرانها بعد الاتفاق الذي توصلت إليه العام الماضي، مع قوى دولية بشأن رفع العقوبات ذات الصلة ببرنامج إيران النووي، لكن مطلع الأسبوع الجاري قررت طهران تقليص الصفقة إلى 112 طائرة، وذلك بسبب تأخر السلطات الأمريكية في منح “إيرباص” التراخيص اللازمة.