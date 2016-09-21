التشكيل - روني يقود مانشستر يونايتد في الكأس

أجرى جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد عدة تغييرات على تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة نورثامبتون تاون في دور الـ32 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كابيتال وان".

ودفع مورينيو بالثنائي مايكل كاريك ومورجان شنايدرلين في وسط الملعب بدلا من مروان فيلايني وبول بوجبا.

فيما استمر واين روني في قيادة هجوم الشياطين الحمر.

وجاءت تشكيل مانشستر يونايتد كاملا كالآتي:

المرمى: سيرجيو روميرو.

الدفاع: فوسو مينساه – كريس سمولينج – دالي بليند – ماركوس روخو.

الوسط: مايكل كاريك – مورجان شنايدرلين – أندير هيريرا – ممفيس ديباي – أشلي يونج.

الهجوم: واين روني.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد خسر في المباريات الثلاثة الأخيرة أمام كل من مانشستر سيتي وواتفورد في الدوري الإنجليزي، وأمام فينورد الهولندي في الدوري الأوروبي.