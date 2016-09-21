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مدرب فالنسيا السابق: لم أتوقع هذه النهاية

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مدرب فالنسيا السابق: لم أتوقع هذه النهاية مدرب فالنسيا السابق: لم أتوقع هذه النهاية

(إفي): أكد باكو أيستاران المدرب السابق لفالنسيا الإسباني اليوم أن "الأمل" الذي بدأ به تدريب فريق "الخفافيش" سرعان ما تحول إلى "إحباط"، معربا عن أسفه لعدم حصوله على الوقت الكافي ليؤكد جدارته.

وقال أيستاران (53 عاما) أثناء حفل وداع الفريق بصالة الصحافة في مدينة باتيرنا الرياضية إن "الأمل سرعان ما تحول إلى إحباط.. أشعر بالإحباط لأنني لم أكن قادرا على تحقيق النتائج التي كنا نتطلع إليها ولعدم القدرة على تأكيد جدارتي ولعدم امتلاكي الوقت الكاف لقيادة هذا المشروع".

وأعرب المدرب الباسكي أنه شعر بالإحباط لأنه "لم يكن يتوقع هذه النهاية" مع فريق "الخفافيش".

وتابع "ينبغي أن نواجه هذه الأمور.. ما هو أكثر أهمية حاليا أن أقوم بتحليل أخطائي التي ينبغي أن أقوم بتصحيحها".

وصرح أيستاران "لدي قناعة أنني سأعود.. لا أعرف ما إذا كان إلى فالنسيا أم إلى ناد آخر بنفس المستوى".

وحول قرار إقالته، قال الباسكي "لا أحد يجري إقالته من منصبه سيرى أن ذلك قرار عادل.. وإذا فكرت على هذا النحو، سيعني ذلك أنك لا تثق في نفسك.. أتمتع بالشجاعة للمضي قدما في تغيير هذه الأوضاع".

ومن المقرر أن يقوم فورو جونزاليز بتولي المسئولية الفنية للخفافيش مؤقتا بينما يحاول مجلس إدارة النادي التعاقد مع مدرب جديد.

يذكر أن أيستاران قد تواجد في الإدارة الفنية للخفافيش سابقا ضمن الجهاز المعاون لرافائيل بنيتيز (2001-2004) الذي قاد فالنسيا للفوز بلقبين للدوري ولقب واحد لكأس الاتحاد الأوروبي.

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