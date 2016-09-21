برشلونة يعلن موعد تجديد عقد بوسكيتس

(إفي): سيوقع لاعب الوسط الإسباني الدولي، سرجيو بوسكيتس، غدا على عقده الجديد مع برشلونة والذي سيربطه بالنادي الكتالوني حتى موسم 2021 على أقل تقدير.

وأفاد النادي عبر حسابه الرسمي اليوم أن توقيع العقد الجديد سيتم غدا الخميس في الساعة الواحدة ظهرا.

وكان برشلونة قد أعلن في أواخر مايو الماضي عن التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقد بوسكيتس حتى 2021 ، مع امكانية مده تلقائيا لموسمين آخرين، حتى 2022-2023 ، حيث سيعتمد ذلك على عدد المباريات التي سيخوضها اللاعب.

وستبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد بوسكيتس 200 مليون يورو.

ورغم أن عمره لا يتجاوز الـ28 عاما إلا أن لاعب الوسط الدولي حجز مكانا أساسيا وحصد مع برشلونة العديد من الألقاب منذ تصعيده للفريق الأول في موسم 2008-09 ، حيث فاز بستة ألقاب في الليجا وأربعة في كأس الملك ومثلها في كاس السوبر الإسباني وثلاث ألقاب في دوري الأبطال ومثلها في كأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.