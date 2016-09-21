أخبار عاجلة

«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بسبب إنستجرام.. إيقاف صامويل إيتو لأجل غير مسمى

Google+ Print
بسبب إنستجرام.. إيقاف صامويل إيتو لأجل غير مسمى بسبب إنستجرام.. إيقاف صامويل إيتو لأجل غير مسمى

(إفي): قرر نادي أنطاليا سبور الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى التركي لكرة القدم إيقاف مهاجمه الكاميروني صامويل إيتو لأجل غير مسمى بعدما أكد اللاعب على الشبكات الاجتماعية أنه يشعر بأنه لا يتم احترامه بسبب لون بشرته السوداء.

وكتب لاعب برشلونة السابق على (انستجرام): "للتذكير، ربما هناك ناس لاتحترمني لأني أسود"، إلى جانب صورة يظهر فيها مع جميع الكؤوس والألقاب التي فاز بها.

وأوضح إيتو (35 عاما) أن مستواه لن يهبط وأنه يود إعطاء كل ما لديه لناديه الحالي ومساعدته على الفوز بالبطولات، لكنه لم يذكر الشخص الذي وجه له هذه الانتقادات.

ونقلت صحيفة (الصباح) عن رئيس النادي سافاك أوزتورك قوله "لا يوجد لاعب فوق مصالح أنطاليا سبور. كل واحد عليه أن يعرف مكانه".

لكن إيتو نفى في وقت لاحق أن يكون يقصد رئيس النادي بانتقاداته.

وكان اللاعب السابق لبرشلونة وانتر ميلان وتشيلسي قد انضم لانطاليا سبور في يونيو الماضي مقابل 3.3 ملايين يورو سنويا.

ويحتل أنطاليا سبور المركز قبل الاخير في الموسم الحالي، بعدما حقق نقطة واحدة في أربع مباريات بالدوري.

وتحدثت بعض الصحف التركية في الشهور الماضية عن احتمال ضم نادي بيشكتاش للاعب.

Bugün instagram hesabımdan yayınlamış olduğum bir mesaj ile ilgili bir konuyu netleştirmek isterim; yayınlamış olduğum mesaj hiç bir şekilde kardeşim ve başkanım Ali Şafak ile ilgili değildir. Eğer bu ülkede, bu ülkedeki taraftarlar yıllar önce İspanya'da yaşadığım bir problem ile ilgili beni tüm yüreklilikleriyle destekledilerse, bu tarz bir konuyu bu ülkenin insanını kastederek gündeme getirmem mümkün değildir. Mesajım yıllardır bana nedensiz yere yıkıcı eleştiriler yapan, o eleştirdikçede kupalar kazandığım kendini bilmez bir kişiye idi. Sana tekrar söylüyorum; Antalyaspor'un ilk 4 maçını kullanarak, "birilerini" satın alarak beni eleştirmeye devam etme. Takım arkadaşlarım,antrenörlerim, idari kadrom ve başkanım Ali Şafak önderliğinde, bu sene için koymuş olduğumuz hedeflerimizi başaracağız. Ama şunu bilmelisinki ben korkak değilim. Bana her saldırdığında, cevabımı vereceğim. Irkıma yapmış olduğun çirkin saldırıya gelince; tekrar söylüyorum, 18 yıldır bu işin içindeyim. Geldiğim yer belli, en iyisini yapmak için hala savaşıyorum.❤️❤️❤️Adrenaline

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع