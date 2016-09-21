بسبب إنستجرام.. إيقاف صامويل إيتو لأجل غير مسمى

(إفي): قرر نادي أنطاليا سبور الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى التركي لكرة القدم إيقاف مهاجمه الكاميروني صامويل إيتو لأجل غير مسمى بعدما أكد اللاعب على الشبكات الاجتماعية أنه يشعر بأنه لا يتم احترامه بسبب لون بشرته السوداء.
وكتب لاعب برشلونة السابق على (انستجرام): "للتذكير، ربما هناك ناس لاتحترمني لأني أسود"، إلى جانب صورة يظهر فيها مع جميع الكؤوس والألقاب التي فاز بها.
وأوضح إيتو (35 عاما) أن مستواه لن يهبط وأنه يود إعطاء كل ما لديه لناديه الحالي ومساعدته على الفوز بالبطولات، لكنه لم يذكر الشخص الذي وجه له هذه الانتقادات.
ونقلت صحيفة (الصباح) عن رئيس النادي سافاك أوزتورك قوله "لا يوجد لاعب فوق مصالح أنطاليا سبور. كل واحد عليه أن يعرف مكانه".
لكن إيتو نفى في وقت لاحق أن يكون يقصد رئيس النادي بانتقاداته.
وكان اللاعب السابق لبرشلونة وانتر ميلان وتشيلسي قد انضم لانطاليا سبور في يونيو الماضي مقابل 3.3 ملايين يورو سنويا.
ويحتل أنطاليا سبور المركز قبل الاخير في الموسم الحالي، بعدما حقق نقطة واحدة في أربع مباريات بالدوري.
وتحدثت بعض الصحف التركية في الشهور الماضية عن احتمال ضم نادي بيشكتاش للاعب.
Bugün instagram hesabımdan yayınlamış olduğum bir mesaj ile ilgili bir konuyu netleştirmek isterim; yayınlamış olduğum mesaj hiç bir şekilde kardeşim ve başkanım Ali Şafak ile ilgili değildir. Eğer bu ülkede, bu ülkedeki taraftarlar yıllar önce İspanya'da yaşadığım bir problem ile ilgili beni tüm yüreklilikleriyle destekledilerse, bu tarz bir konuyu bu ülkenin insanını kastederek gündeme getirmem mümkün değildir. Mesajım yıllardır bana nedensiz yere yıkıcı eleştiriler yapan, o eleştirdikçede kupalar kazandığım kendini bilmez bir kişiye idi. Sana tekrar söylüyorum; Antalyaspor'un ilk 4 maçını kullanarak, "birilerini" satın alarak beni eleştirmeye devam etme. Takım arkadaşlarım,antrenörlerim, idari kadrom ve başkanım Ali Şafak önderliğinde, bu sene için koymuş olduğumuz hedeflerimizi başaracağız. Ama şunu bilmelisinki ben korkak değilim. Bana her saldırdığında, cevabımı vereceğim. Irkıma yapmış olduğun çirkin saldırıya gelince; tekrar söylüyorum, 18 yıldır bu işin içindeyim. Geldiğim yer belli, en iyisini yapmak için hala savaşıyorum.❤️❤️❤️Adrenalineإعلان - Ads إعلان - Ads
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