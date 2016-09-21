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صراع الصفقات – مانشستر سيتي غير مهتم بظهير بنفيكا

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صراع الصفقات – مانشستر سيتي غير مهتم بظهير بنفيكا صراع الصفقات – مانشستر سيتي غير مهتم بظهير بنفيكا

ذكرت تقارير صحفية برتغالية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي غير مهتم بلاعب بنفيكا أليكس جريمالدو للتعاقد معه في في الفترة المقبلة.

وقال موقع PA Sport البرتغالي إن جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي غير مهتم بالتعاقد مع الظهير الأيسر الشاب مثلما أشارت بعض الصحف الإنجليزية.

وأضاف الموقع أن جوارديولا حاليا لا يريد التعاقد مع ظهير أيسر في مانشستر سيتي، في ظل وجود الثنائي جيل كليشي وألكسندر كولاروف، وكلاهما يقدم مستوى جيد منذ بداية الموسم الحالي.

وتناقلت الصحف الإنجليزية تقارير تشير إلى رغبة جوارديولا في التعاقد مع اللاعب الإسباني الشاب البالغ من العمر 21 عاما.

وانضم جريمالدو لصفوف بنفيكا البرتغالي بداية الموسم الحالي قادما من الفريق الثاني لبرشلونة، وظهر بمستوى جيد في الدوري البرتغالي.

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