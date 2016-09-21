التشكيل – رونالدو وبيل يعودان لقيادة ريال مدريد أمام فياريال

عاد النجم كريستيانو رونالدو لقيادة فريقه ريال مدريد في مواجهة فياريال خلال المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وظهر النجم الويلزي جاريث بيل في تشكيل ريال مدريد الأساسي لهذه المباراة، بعدما غاب رفقة رونالدو عن المباراة السابقة أمام إسبانيول بسبب الإصابة.

فيما يستمر غياب كيلور نافاس الحارس الأساسي للفريق بسبب الإصابة أيضا.

وجاء تشكيل ريال مدريد بالكامل كالآتي:

المرمى: كيكو كاسيا.

الدفاع: دانيلو – سيرجيو راموس، رفائيل فاران – مارسيلو.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – توني كروس – جيمس رودريجيز.

الهجوم: بيل – كريم بنزيمه – رونالدو.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.