تقرير في الجول – بعد 13 عاما.. تذكر معركة أولد ترافورد

عذرا جمهور تشيلسي ومانشستر سيتي. قبل 13 عاما كان هذا هو اللقاء الأهم والصراع الأكثر شراسة في إنجلترا.. أرسنال ومانشستر يونايتد.

بالطبع الزمان تغير ولم يعد أرسنال أو يونايتد بنفس رونق مطلع الألفية، ولكن صراعما خلق مشاهد لا تنسى في تاريخ الدوري الإنجليزي.. ربما يكون أهمهم تلك التي شهدها مسرح الأحلام قبل 13 عاما بالتمام والكمال من اليوم 21 سبتمبر، والمعروفة بـ"معركة أولد ترافورد".

موسم 2003/2004 موسم تاريخي لأرسنال، هو الموسم الذي أنهى فيه الدوري بطلا لأخر مرة كما أنه موسم اللاهزيمة الشهير ولكن مباراته مع يونايتد في الدور الأول كانت هي الأقرب لتكون الهزيمة الأولى للفريق في الدوري.

صاحب المركز الثاني أرسنال حل ضيفا على صاحب المركز الثالث يونايتد في الجولة السادسة للمسابقة، حين قرر سير أليكس فيرجسون – مفتقدا لخدمات بول سكولز المصاب- أن يضم تشكيله تيم هاوارد وجاري نيفيل وريو فيردناند وميكائيل سيلفستر وجون أوشيه وفيل نيفيل وروي كين وكوينتن فورتشون وكريستيانو رونالدو وريان جيجز ورود فان نيستلروي.

تشكيل عظيم أليس كذلك؟ انتظر حتى تتذكر تشكيل أرسنال.

أرسين فينجر غاب عنه سول كامبل لوفاة والده، لذا ضم فريقه كل من ينز ليمان ولورين إيتامي ماير ومارتن كيوين وكولو توريه وآشلي كول وراي بارلور وباتريك فييرا وجيلبرتو سيلفا وفريدريك ليونبرج ودينيس بيرجكامب وتييري هنري.

المباراة في معظمها كانت ضغط من يونايتد لكن وسط أرسنال كسر هجمات فريق فيرجسون، إلى أن أتت الدقيقة 80 وطرد فييرا بعد إنذار ثان. كان قد تلقى الأول قبلها بـ3 دقائق!

فييرا وفينجر اتهما فان نيستلروي بالتمثيل ليتم طرد فييرا.

ضغط رهيب أجبر فينجر على إخراج بيرجكامب وإشراك إيدو.. الضغط استمر حتى الدقيقة 91 عندما مرر جاري نيفيل عرضية عرقل فيها كيوين البديل دييجو فورلان.. ركلة جزاء ليونايتد!

علينا أن نعلم هنا أن أرسنال يدافع عما هو أكثر من نقطة.. بل سلسلة من اللاهزيمة المستمرة من العام الذي سبقه، بل أيضا كرامته أمام منافس تميزت لقاءاتهما معا بالكثير من المواقف الدامية مثل صراعات فييرا وروي كين ومباراة الدرع الخيرية الدموية التي فاز بها يونايتد بركلات الترجيح.

ذهب فان نيستلروي للعب ركلة الجزاء.. وبووووم في العارضة!

ما حدث بعد ذلك لخص الكراهية بين الطرفين في تلك الفترة، مارتن كيوين يقفز احتفالا ويده تنزل على "قفا" نيستلروي الذي يتعرض للشد والجذب والضرب من لاعبي أرسنال.

شاهد كل ما حدث في المباراة بما فيها لقطة فييرا.

العقوبات

6 لاعبين من أرسنال و2 من يونايتد تمت إدانتهم بتهم تتراوح بين السلوك غير القويم وضرب الخصم، ولكن بعد الاستئناف من قبل الناديين تم عقاب كل من رونالدو وجيجز، أما أرسنال فتم إيقاف لورين وكيوين وفييرا وبارلور بين مباراة و4 مباريات.

فيما دفع أرسنال 175 ألف جنيه إسترليني كغرامة – الأضخم في تاريخ البريمييرليج.