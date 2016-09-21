بايرن يقدم عرضا مغريا لتجديد تعاقد ليفاندوفسكي

(إفي): قدم نادي بايرن ميونيخ الألماني عرضا لتمديد عقد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي حتى 2021 ليصبح اللاعب الذي يتقاضى أفضل أجر بالنادي، بحسب مجلة (سوبرت بيلد).

وذكرت المجلة أن أجر اللاعب البولندي سيتجاوز ما يتقاضاه توماس مولر، الذي يقدر بنحو 14 مليون يورو سنويا.

ويمتد عقد ليفا مع الفريق البافاري حتى 2019 ولكن في ضوء اهتمام أندية أخرى بالحصول على خدمات اللاعب، فيبدو أن بايرن يريد قطع الطريق عليها بتجديد العقد في أسرع وقت ممكن.

وكان وكلاء اللاعب يتحدثون عن احتمال انتقاله إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي، وكان يبدو أن ليفا منفتح على تلك الامكانية.

ولكن وصول كارلو أنشيلوتي لمقعد الإدارة الفنية في بايرن بدل على ما يبدو خطط اللاعب البولندي.

وذكرت المجلة أن انشيلوتي استدعى ليفا خلال العطلة الصيفية وأكد له أنه سيكون خباره الأول في الهجوم.

وعندما ترددت شائعات عن احتمال تعاقد بايرن مع الارجنتني جونزالو إيجواين، خرج أنشيلوتي ليؤكد أن ليفاندوفسكي يكفي لشغل مركز رأس الحربة.