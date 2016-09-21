«شيكاغو» تدرس الاستعانة بألف ضابط إضافي لمكافحة جرائم العنف

قالت صحيفة «شيكاغو صن – تايمز»، اليوم الأربعاء، إن إدارة شرطة شيكاغو تخطط لتوظيف نحو ألف ضابط شرطة على مدى العامين القادمين، في مسعى لمكافحة ارتفاع معدلات العنف في ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة بما في ذلك أكثر من 500 جريمة قتل هذا العام.

وبحسب رويترز فقد أبلغ إيدي جونسون رئيس شرطة المدينة الصحيفة، أن إدارته ستضيف 970 ضابطًا، منهم 516 ضابط دورية و92 ضابط تدريب ميداني.

وذكرت الصحيفة أن شيكاغو لديها في الوقت الراهن نحو 12 ألف ضابط.

وتكافح المدينة موجة عنف شملت 509 جرائم قتل هذا العام بزيادة 46 في المئة عن العام الماضي، وفقا لإحصاءات إدارة شرطة شيكاغو.

ويرفض رام إيمانويل، رئيس بلدية المدينة، توظيف المزيد من الضباط، ويعول بدلاً من ذلك على أن يعمل الضباط الحاليون فترات إضافية. ومن المقرر أن يلقي إيمانويل كلمة بشأن مشكلة الجريمة في شيكاغو ليل الخميس.