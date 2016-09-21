إصابة 3 في حادث تصادم 3 سيارات بطريق الغردقة الجونة

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بطريق الغردقة الجونه الساحلي شمال مدينة الغردقة، بعد تصادم سيارة بعمود إنارة واصطدمت الأخرى بها، مما أدى لاحتراق السيارتين، وتم نقل المصابين لمستشفى الجونة وجارى تحرير محضر بالواقعة​.​

وتلقى الدكتور باسم عبد المنعم مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات الإسعاف، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بعد اصطدام الأولى ملاكى رقم 6521 “ط.ر.ع”، بعمود إنارة قبل بعد منتجع الجونة بـ 3 كيلو على ناحية الغردقة، مما أدى لتصادم بأخرى سياحة رقم “6617 ي .ج​”.

وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من يارا محمد عطية 9 سنوات، مقيمة بالغردقة، ومصابة بسحجات متفرقة بالجسم، و حسين محمد علي، 30 سنة، ومقيم بالغردقة، ومصاب بكدمات متفرقة بالوجة، واشتباه خلع بالكتف الأيسر، وسحجات بالجسم، ومروة حسين السيد، 35 سنة، ومقيم بالغردقة، ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسري، واشتباه ارتجاج بالمخ وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى الجونة​​.