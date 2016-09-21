نشرة ONAا بيومي فؤاد يحمل شنطة مدرسية في «مننا وعلينا».. حسن الرداد ضيف الحياة.. نجم مسرح مصر ضيف «نجوم FM»

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، الفنان المتألق حسن الرداد.. للمزيد

تحاور الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مساء القاهرة، المذاع على شاشة “TEN”، نخبة من نجوم الإعلام في مصر، في فقرة بعنوان «هنا القاهرة من نيويورك»، حيث تحاور الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامي عمرو الكحكي، والإعلامي يوسف الحسيني.. للمزيد

يستضيف الإعلامي عمرو الكحكي، في برنامجه «مننا وعلينا»، المذاع على فضائية «النهار»، الفنان بيومي فؤاد، في حوار خاص للحديث عن أعماله الفنية، وذكرياته مع التعليم، حيث يظهر بيومي حاملًا «شنطة المدرسة».. للمزيد

يحل الفنان الشاب كريم عفيفي، غدًا الخميس، ضيفًا على في برنامج «عيش صباحك»، على «نجوم إف.إم» مع المذيعة يارا الجندي، في تمام الساعة 8 صباحًا، ليكشف عن تفاصيل وأسرار مشاركته في «مسرح مصر».. للمزيد

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج يوم بيوم، المذاع على شاشة «النهار اليوم»، اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة، للحديث عن الجهود المبذولة لاستعادة الأموال المصرية المُهربة بالخارج.. للمزيد