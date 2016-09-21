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نشرة ONAا بيومي فؤاد يحمل شنطة مدرسية في «مننا وعلينا».. حسن الرداد ضيف الحياة.. نجم مسرح مصر ضيف «نجوم FM»

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نشرة «أونا»

نشرة «أونا»

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، الفنان المتألق حسن الرداد.. للمزيد

الفنان حسن الرداد – أرشيفية

الفنان حسن الرداد – أرشيفية

تحاور الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مساء القاهرة، المذاع على شاشة “TEN”، نخبة من نجوم الإعلام في ، في فقرة بعنوان «هنا القاهرة من نيويورك»، حيث تحاور الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامي عمرو الكحكي، والإعلامي يوسف الحسيني.. للمزيد

الإعلامية إنجي أنور خلال محاورة عدد من الإعلاميين

الإعلامية إنجي أنور خلال محاورة عدد من الإعلاميين

يستضيف الإعلامي عمرو الكحكي، في برنامجه «مننا وعلينا»، المذاع على فضائية «النهار»، الفنان بيومي فؤاد، في حوار خاص للحديث عن أعماله الفنية، وذكرياته مع التعليم، حيث يظهر بيومي حاملًا «شنطة المدرسة».. للمزيد 

الفنان بيومي فؤاد

الفنان بيومي فؤاد

يحل الفنان الشاب كريم عفيفي، غدًا الخميس، ضيفًا على في برنامج «عيش صباحك»، على «نجوم إف.إم» مع المذيعة يارا الجندي، في تمام الساعة 8 صباحًا، ليكشف عن تفاصيل وأسرار مشاركته في «».. للمزيد

الفنان كريم عفيفي - أرشيفية

الفنان كريم عفيفي – أرشيفية

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج يوم بيوم، المذاع على شاشة «النهار اليوم»، اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة، للحديث عن الجهود المبذولة لاستعادة الأموال المصرية المُهربة بالخارج.. للمزيد

الإعلامية ريهام السهلي

الإعلامية ريهام السهلي

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أونا

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