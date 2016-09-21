«العوضي» يتضامن مع «طفلة الشرقية» ضحية الحرق: «لازم زوج الأم ياخد أقسى عقوبة»

أكد المحامي طارق العوضي، مدير مركز دعم دولة القانون، وقوفه الكامل إلى جانب أسرة طفلة الشرقية التي اعتدى عليها زوج أمها بالتعذيب والحرق في مناطق حساسة من جسدها؛ للحصول على حقها ومعاقبة المتهم بأشد عقوبة، وذلك بعد نشر “ONA”، قصتها اليوم الأربعاء.

وقال العوضي، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”، تعليقًا على الواقعة: “ايه القرف اللي بقينا عايشين فيه ،، اللي يعرف والد الطفلة دي يوصلني بيه ،، وأقسم بالله لازم ياخد أقسي عقوبة وهذا وعد”.

وتجرد شاب “26 عامًا”، من مشاعر الإنسانية وأقدم على تعذيب وحرق نجلة زوجته طفلة “3 سنوات” في مناطق حساسة من جسدها باستخدام آلة حادة، إضافة إلى حلق شعرها، في قرية المحمدية بمركز منيا القمح الشرقية.

البداية كانت عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي، يفيد بتعرض “طفلة عمرها 3 سنوات ” بقرية المحمدية مركز منيا القمح شرقية إلى التعذيب والحرق من قبل زوج والدتها.

وتبين من التحقيقات التي باشرها النقيب محمد فؤاد معاون مباحث منيا القمح، أن الطفلة تعرضت للحرق من الدرجة الثانية كما ورد بالتقرير من مستشفى منيا القمح العام وإصابتها يلزمها لأكثر من 21 يومًا، ومازالت التحقيقات مستمرة في الواقعة وصدور قرار من النيابة العامة بشأن الأم وزوجها.