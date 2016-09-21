بالصور..محافظ بني سويف يبحث مع السفير الياباني و12 نائبًا دعم المنظومة التعليمية

قال المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، إن الدولة تهتم بتطويرمنظومة التعليم ووضع رؤية مستقلبية للنهوض بهذا القطاع، وهو ما ظهر واضحًا في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر2030″، من خلال رؤية متكاملة ودعمها باحتياجاتها والوسائل الحديثة والفكر القائم على أساس علمي، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، لاسيما النموذج الياباني في التعليم والذي يركز على الاهتمام بتنمية مهارات وقدرات وإبداعات ومواهب الطالب من خلال دعم الأنشطة العلمية و الثقافية والفنية والرياضية، والتي تستحوذ على 50%، من منظومة التعليم باليابان، ويعد معيار أساسي في جودة التعليم لبناء جيل متميز من الطلاب أصحاب قدرات ومهارات مميزة، يمكنوا أن يساهموا بفعالية في تحقيق التنمية الشاملة التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها.

جاء ذلك خلال لقائه بالسفير الياباني ” تاكيهيرو كاجاوا”، بنادي القوات المسلحة بحضور اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف و 12 عضوًا بمجلس النواب، وهم: جمال هندي، هشام سليم، عصام خلاف، حسام العمدة، محمود عزت، محمد كساب، عاطف عبدالجواد، بدوي النويشي، هشام مجدي، عبدالرحمن برعي، على أبو دولة، ميرفت ميشيل، فضلًا عن العديد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية.

ودار اللقاء حول سبل تعزيز التعاون على كافة المستويات والمجالات، وخاصة في مجال الصناعي وضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية، لاسيما وأن المحافظة تمتلك ميزات نسبية كبيرة في هذا المجال، وأن المحافظة بصدد تنفيذ مشروع لإنشاء مجمع صناعي عالمي لإنتاج الأدوية من النباتات الطبية والعطرية وعدد من المشروعات التنموية غير التقليدية، والتي ستحدث نقلة نوعية في مختلف المجالات بالمحافظة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال إدارة الأعمال والتبادل الثقافي والعلمي كالاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة فى مجال والتعليم والتي يجري تطبيقها في محافظات مصر ومنها بني سويف.